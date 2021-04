Cambiamo: Rossi nominata commissaria in Basilicata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiamo sta già lavorando per essere presente con le nostre liste e i nostri candidati nei comuni che andranno al rinnovo nel prossimo autunno ad iniziare da Melfi e Pisticci", ha precisato il dirigente nazionale degli Enti locali, Gaetano Quagliariello. "Ci attendiamo una importante campagna di adesione al partito - ha aggiunto il dirigente organizzativo nazionale Adriano Palozzi- che ha affidato proprio ad un lucano come Nicola Benedetto la gestione nazionale della campagna di adesione. Adesioni che culmineranno con i congressi provinciali in tutta Italia". Il comunicato della direzione nazionale si conclude con un sentito ringraziamento a Francesco Pagano per il lavoro di commissario regionale svolto in questi anni che lo ha visto protagonista dei successi del centrodestra lucano. (com)