Francia: Montpellier, uomo ferito da colpi di arma da fuoco poco prima della visita di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco questa mattina a Montpellier, qualche ora prima della visita del presidente Emmanuel Macron organizzata sul tema della sicurezza. Secondo fonti della polizia citate dai media francesi, l'uomo è stato raggiunto da tre pallottole e attualmente si trova in pericolo di vita. L'aggressore è riuscito a scappare, mentre l'arma è stata ritrovata sul posto. Macron questa mattina ha visitato una stazione di polizia della città del sud della Francia, dove ha incontrato un gruppo di agenti. Fuori dalla stazione erano presenti alcuni manifestanti, tenuti a distanza, che hanno fischiato il presidente. Il presidente ha inoltre fatto un giro dei punti più sensibili per la sicurezza della città in una macchina in borghese della polizia. Il capo dello Stato ha avuto inoltre modo di incontrare alcuni abitanti del posto, con i quali ha dialogato sui problemi di sicurezza quotidiana.(Frp)