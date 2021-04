Brasile: autorità autorizza sperimentazione vaccino anti-Covid della cinese Sichan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia ha inoltre concesso l'uso in emergenza per il vaccino CoronaVac, sviluppato dalla farmaceutica cinese SinoVac e prodotto in Brasile grazie alla partecipazione dall'Istituto Butantan. Un iter che è stato avviato anche il 25 marzo dall'azienda farmaceutica statunitense Janssen (gruppo Johnson & Johnson) e il giorno dopo dall'istituto russo Gamaleya, per il vaccino Sputnik. In questo caso l'iter è stato sospeso in attesa il laboratorio russo Unione chimica fornisca i documenti utili ad avviare l'analisi della pratica. Lo scorso 12 marzo il ministero della Salute del Brasile aveva firmato un contratto per l'acquisto di 10 milioni di dosi del vaccino. L'uso in emergenza dello Sputnik è stato già approvato in diversi paesi dell'America latina, tra cui l'Argentina. (segue) (Brb)