Brasile: autorità autorizza sperimentazione vaccino anti-Covid della cinese Sichan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo sono arrivate le notizie di produzioni autoctone di virus. L'istituto di ricerca scientifica Butantan, legato al governo dello stato di San Paolo, ha fatto sapere che chiederà alle autorità sanitarie il via libera per avviare il "ButanVac" a una prima sperimentazione su volontari. Si tratta di un farmaco studiato per "tenere conto" della variante brasiliana, la copia del virus la cui velocità di trasmissione ha messo in allarme l'America latina e non solo. Nel caso l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) dovesse dare l'ok, i test potrebbero partire già ad aprile, e a maggio l'Istituto si dichiara in condizione di avviare la produzione del farmaco, su larga scala: si parla di circa 40 milioni di dosi di vaccino da consegnare entro la fine del 2021. (segue) (Brb)