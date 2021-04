Brasile: autorità autorizza sperimentazione vaccino anti-Covid della cinese Sichan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina e il secondo al mondo per numero di contagi. Il bilancio è di 13.943.071 casi e almeno 373.335 pazienti morti. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 1.553 morti riconducibili alla Covid-19, con una media mobile degli ultimi sette giorni di 2.878 decessi. Un valore maggiore del 7 per cento rispetto alla media registrata due settimane fa, incremento considerato come indice di una sostanziale stabilità nella curva dei contagi. Di fatto, però il paese segna da 88 giorni una media settimanale di morti superiore a mille, da 33 giorni superiore a duemila e da 23 giorni sopra i 2.500. (Brb)