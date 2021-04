Sardegna: alluvione Bitti, da Regione ok a prime istanze contributo a privati per danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha approvato le prime istanze di contributo per i cittadini di Bitti, il paese gravemente danneggiato dall'alluvione dello scorso 28 novembre. Lo ha annunciato il governatore, Christian Solinas che ha specificato come sia stata data "attuazione a un modello innovativo per il riconoscimento dei ristori a livello nazionale: cittadini e aziende riceveranno un'anticipazione sulla base della prima stima dei danni e il saldo sarà versato alla conclusione degli interventi". I cittadini e le imprese hanno presentato oltre 300 domande di contributo per i danni ad immobili, mobili, macchinari, attrezzature, veicoli e scorte aziendali e la Protezione civile, guidata dal dg Antonio Belloi, nel ruolo di commissario delegato per l'emergenza, oltre a supportare l'Amministrazione comunale di Bitti nella gestione dell'emergenza, ha effettuato la valutazione dei danni, stabilendo l'entità complessiva del finanziamento. A distanza di pochi mesi si è chiusa l'istruttoria delle domande di contributo per le abitazioni e le imprese colpite più duramente. Il Comune ha quasi concluso l'esame delle pratiche relative alle autovetture rottamate o danneggiate, mentre gli uffici regionali proseguono l'esame per la valutazione delle altre istanze. (segue) (Rsc)