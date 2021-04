Iran: Borrell, buona volontà da parti a trovare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'accordo sul nucleare iraniano c'è buona volontà da entrambe le parti di trovare un accordo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio informale Affari esteri dell'Ue. "Ambo le parti sono molto interessate a raggiungere un accordo" e nei negoziati a Vienna "si è passati da punti più generali a temi più specifici, come l'eliminazione delle sanzioni e l'attuazione dell'accordo nucleare", ha spiegato. "Non si può scendere nei dettagli, ma penso ci sia una buona volontà a raggiungere un accordo da ambe le parti e questa è una buona notizia", ha sottolineato. (Beb)