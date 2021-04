Aerospazio: Consiglio Ue adotta posizione su regolamento del programma 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento che istituisce il programma spaziale dell'Ue per gli anni dal 2021 al 2027. Questo fa seguito a un accordo raggiunto lo scorso dicembre con il Parlamento europeo che spiana la strada al rapido adozione del progetto di regolamento in seconda lettura. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il regolamento garantirà dati e servizi relativi allo spazio di alta qualità, aggiornati e sicuri; maggiori vantaggi socioeconomici derivanti dall'uso di tali dati e servizi, come l'aumento della crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Ue; maggiore sicurezza e autonomia dell'Ue; un ruolo più forte per l'Ue come attore di primo piano nel settore spaziale. (segue) (Beb)