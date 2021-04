Aerospazio: Consiglio Ue adotta posizione su regolamento del programma 2021-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi da raggiungere sono semplificare e razionalizzare l'attuale quadro giuridico dell'Ue sulla politica spaziale; fornire all'Ue un bilancio spaziale adeguato per continuare e migliorare i programmi faro spaziali esistenti come Egnos, Galileo e Copernicus, nonché monitorare i rischi spaziali nell'ambito della componente "consapevolezza della situazione spaziale'' (Ssa) e provvedere all'accesso a comunicazioni satellitari sicure per le autorità nazionali (Govsatcom); stabilire le regole per la governance del programma spaziale dell'Ue; standardizzare il quadro di sicurezza del programma spaziale. In linea con l'accordo politico raggiunto lo scorso dicembre tra i colegislatori, il Parlamento europeo dovrebbe approvare la posizione del Consiglio in prima lettura nell'aprile 2021. Il regolamento si riterrà quindi formalmente adottato. Si applicherà retroattivamente dal primo gennaio 2021. (Beb)