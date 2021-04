Lazio: Lega, consorzio enti pubblici con buco da 8 milioni rovina 14 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consorzio enti pubblici che gestisce le entrate tributarie ed extra tributarie di ben quattordici comuni dell'area prenestina, nella provincia sud di Roma, va verso un debito di ben otto milioni di euro che mette in ansia un'intera popolazione con grosse ripercussioni per le casse dei municipi". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e Marco Bonini, consigliere Lega al comune di Zagarolo. "Una situazione di criticità già evidenziata nel 2019 dal Collegio dei revisori dei Conti del comune di Zagarolo che ha evidenziato come il Consorzio trattenga soldi dei cittadini: una gestione targata Pd già criticata più volte per le sue spese, sia per la sede a Zagarolo che è costata quasi due milioni di euro sia per varie consulenze, ma che oggi - concludono gli esponenti della Lega - va verso il crack e rischia di trascinare con se migliaia di cittadini che rientrano nella sua area di competenza." (Com)