Nepal: coronavirus, scuole nei centri urbani chiuse da domani al 14 maggio

- Il Nepal ha registrato 1.227 nuovi casi di positività al coronavirus e otto decessi, superando per il secondo giorno consecutivo i mille contagi, dopo più di quattro mesi. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Alla luce della nuova ondata epidemiologica, il governo ha deciso di chiudere le scuole nelle aree urbane da domani al 14 maggio e di vietare i raduni di oltre 25 persone. Il totale dei casi è salito a 285.900 e quello delle vittime a 3.091. Ieri sono stati effettuati 7.548 test, di cui 7.001 basati sulla reazione a catena della polimerasi e 547 antigenici. Il totale dei primi ha raggiunto 2.352.502. I casi attivi sono 7.254 e quelli risolti 275.555, con un tasso di recupero del 96,4 per cento. Le persone in quarantena in apposite strutture sono 81. Dei nuovi casi, 634 sono stati registrati nei tre distretti della Valle di Katmandu, di cui 505 in quello della capitale, 97 in quello di Patan (Lalitpur) e 32 in quello di Bhaktapur. La campagna di vaccinazione è iniziata il 27 gennaio e finora sono state somministrate circa 1,7 milioni di dosi. (segue) (Inn)