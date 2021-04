Nepal: coronavirus, scuole nei centri urbani chiuse da domani al 14 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno 2020, con parziali esenzioni per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. L’esecutivo ha successivamente avviato una ripresa graduale delle attività. I voli internazionali sono ripresi il primo settembre, con limitazioni per numero, Paesi e passeggeri. Dal 17 settembre hanno riaperto gli alberghi, i ristoranti e le agenzie di viaggio. Il 21 settembre sono ripresi i voli domestici e i servizi di trasporto di lunga distanza. Dal 17 ottobre possono essere organizzate le attività di trekking e alpinismo. Il 7 novembre il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le linee guida per la riapertura delle scuole: le decisioni spettano ai governi locali e la maggior parte degli istituti, principalmente fuori Katmandu, ha ripreso la didattica in presenza; per recuperare le lezioni perdute, il dicastero ha rinviato di due mesi, da aprile a giugno, la chiusura dell’anno scolastico. Il 3 gennaio il Centro di gestione della crisi Covid-19 ha raccomandato la revoca di tutte le restanti restrizioni, dando il via alla riapertura di sale cinematografiche e teatri, strutture sportive e altri luoghi di aggregazione. (Inn)