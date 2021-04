Alitalia: FI, interrogazione a Commissione Ue su tempi negoziato e ragioni valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'interrogazione scritta alla Commissione europea su Alitalia. E' quella presentata dagli eurodeputati di Forza Italia Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Giuseppe Milazzo, Aldo Patriciello e Massimiliano Salini. Nel testo dell'interrogazione, si chiedono chiarimenti sui tempi per la chiusura del negoziato in corso col governo italiano, auspicando che prima dell'estate la nuova compagnia possa essere operativa. Nell'interrogazione si chiede alla Commissione "quali iniziative intende adottare per garantire la celere chiusura delle negoziazioni in corso e consentire agli operatori di essere attivi prima della stagione estiva, salvaguardando turismo e posti di lavoro". Si chiede se intenda "chiarire le ragioni del differente approccio tra il caso italiano e gli altri casi, garantendo parità di trattamento fra Stati membri" e "adottare iniziative legislative per ridurre i margini di discrezionalità della Direzione generale Concorrenza (della Commissione europea), garantendo maggiore certezza del diritto a tutti gli Stati membri", si legge nell'interrogazione. "Dobbiamo salvaguardare turismo italiano e posti di lavoro" hanno dichiarato gli eurodeputati.(Beb)