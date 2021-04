Spagna: ministra Difesa Robles elogia lavoro Forze armate nella lotta contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha elogiato il lavoro svolto dalle Forze armate nella lotta contro la pandemia del coronavirus nel corso di una visita alla sede della Brigata Aragona I a Saragozza e alle strutture del centro educativo per bambini figli di militari dell'esercito "San Jorge" promosso dal suo ministero. Robles ha dichiarato che negli ultimi mesi i compiti di disinfezione svolti da questa brigata sono stati "puntuali", grazie al fatto che c'è stata la vaccinazione nelle residenze, dove il numero dei contagi "è diminuito notevolmente". Per questo motivo ha incoraggiato tutti i cittadini "a farsi vaccinare", ricordando che lei stessa ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca come esempio "contro coloro che possono avere qualche tipo di dubbio o paura". Secondo la ministra della Difesa spagnola raggiungere un alto tasso di popolazione vaccinata sarà "il modo migliore" per recuperare il prima possibile la normalità.(Spm)