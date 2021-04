Nepal: vaccini, dal 7 aprile somministrate centomila dosi del cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nepal sono state inoculate centomila dosi del vaccino anti-Covid cinese dal 7 aprile, quando è iniziata la somministrazione. Lo ha riferito alla stampa Jhalak Gautam, responsabile del programma di vaccinazione nazionale, che ha attribuito l’avvio lento a problemi organizzativi e a un’iniziale esitazione da parte delle persone. Il 29 marzo da Pechino sono giunte 800 mila dosi del vaccino Bbibp-CorV sviluppato dal Beijing Institute of Biological Products (Bibp) del gruppo farmaceutico statale Sinopharm. Il governo di Katmandu ha deciso di utilizzarle per vaccinare il personale dei servizi di emergenza e altri lavoratori in prima linea, gli operatori del commercio transfrontaliero, gli studenti nepalesi che studiano in Cina, gli addetti degli alberghi, delle agenzie di trekking e dei servizi internet. Le somministrazioni sono state assegnate solo a 23 ospedali designati, di cui 19 nella Valle di Katmandu (14 a Katmandu, tre a Lalitpur e due a Bhaktapur). Il Dipartimento dell’amministrazione dei farmaci del Nepal, l’ente di vigilanza, ha autorizzato finora altri due vaccini: il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), e il Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech. Quest’ultimo non è stato ancora utilizzato mentre col primo, il 27 gennaio, è iniziata la campagna di vaccinazione. (segue) (Inn)