Speciale infrastrutture: infrastrutture, Biden terrà secondo incontro con parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà il secondo incontro con un gruppo bipartisan di parlamentari, tutti ex governatori ed ex sindaci, per discutere la sua proposta da 2,25 miliardi di dollari per il potenziamento delle infrastrutture del Paese. Il gruppo, composto di cinque democratici, quattro repubblicani e un indipendente, include i senatori John Hickenlooper, John Hoeven, Angus King, Mitt Romney e Jeanne Shaheen; e i deputati Emanuel Cleaver, Charlie Crist, Carlos Giménez, Kay Granger e Norma Torres. "Questi ex funzionari eletti locali comprendono il primo impatto sulle loro comunità di un investimento federale nella ricostruzione dell'infrastruttura della nostra nazione", recita una nota pubblicata dalla Casa Bianca nella giornata di ieri, 18 aprile. Biden ha già tenuto un primo incontro di due ore con un gruppo bipartisan di parlamentari la scorsa settimana. (Nys)