Ucraina: Zelensky ringrazia papa Francesco per preghiera di pace per il Donbass

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato papa Francesco per la sua preghiera per la pace nel Donbass. "Ogni parola a sostegno dell'Ucraina salva vite. Grato a sua santità papa Francesco per aver pregato per la pace nel Donbass. Questo è un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso sforzi congiunti. Il nostro potere è nell'unità: spirituale, ideologica, diplomatica", ha scritto Zelensky su Twitter. (Rum)