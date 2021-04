Brasile: stima Banca centrale, inflazione 2021 ancora in crescita al 4,92 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della significativa crescita dell'inflazione nei primi due mesi dell'anno, soprattutto relativa ai prezzi di alimenti e carburanti, lo scorso 17 marzo il Consiglio di politica monetaria (Copom) della Bc ha deciso di aumentare il tasso di interesse di base dell'economia Selic (tasso di sconto) al 2,75 per cento. Il tasso era al 2 per cento, suo minimo storico assoluto dallo scorso 6 agosto. Nel "Focus" pubblicato oggi gli analisti aumentano anche la proiezione per il Selic stimando che possa attestarsi al 5,25 per cento entro la fine di quest'anno. (segue) (Brb)