Brasile: stima Banca centrale, inflazione 2021 ancora in crescita al 4,92 (4)

- Prima degli analisti della Bc, vari istituti e osservatori finanziari, nazionali e internazionali, avevano già iniziato a fornire pronostici sull'andamento dell'inflazione brasiliana per l'anno in corso. La Banca centrale (Bc) ha, per esempio, rivisto sensibilmente al rialzo la sua stima per l'inflazione quest'anno, prevedendo una crescita al 5 per cento del Indice dei prezzi al consumo ampio (Ipca). La proiezione è contenuta nel rapporto sull'inflazione pubblicato il 25 marzo. La precedente stima, a dicembre del 2020, prevedeva una crescita dell'inflazione al 3,4 per cento entro la fine dell'anno. Secondo quanto riferito dalla Bc "la crescita inflazionistica è ampiamente spiegata dal deprezzamento del real (ai minimi storici contro il dollaro statunitense) e dal forte aumento dei prezzi di diverse materie prime (commodities) prodotti di base con quotazioni internazionali, come alimenti e petrolio". (Brb)