Recovery: Leone (M5s), Pnrr grande opportunità per comparto agricolo

- Per la senatrice del Movimento cinque stelle, Cinzia Leone, "il Pnrr rappresenta una grande occasione per il rilancio del comparto agricolo italiano. Parliamo - continua la parlamentare in una nota - di un comparto tra i più solidi, che ha dato una prova di forza, soprattutto nell’ultimo anno, davvero straordinaria. Come per il dopoguerra, il nostro Paese si risolleverà anche da questa crisi mettendo in campo tutte le armi, materiali e spirituali, possibili". L'esponente del M5s aggiunge: "Il Piano nazionale di ripresa rappresenta una grande occasione per quei comparti in difficoltà, come quello vitivinicolo, che devono riprendersi il giusto posto nello scenario internazionale. Parliamo di eccellenze che il mondo ci invidia. Inoltre, come ha ripetuto più volte anche il ministro della Transizione ecologica, bisogna ripensare anche alla filiera della carne affinché questa sia più etica e meno volta ad un consumismo che non privilegia la qualità ma solo la quantità. Ripartiamo dal rispetto per l’ambiente e la sostenibilità - conclude Leone -, due fattori fondamentali per l’inclusione sociale".(Com)