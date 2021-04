Iran: portavoce Esteri, Teheran “accoglie con favore" dialogo con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha sempre “accolto con favore” il dialogo con l’Arabia Saudita, perché tale dialogo è nell’interesse di tutta la regione. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, commentando l’indiscrezione pubblicata ieri dal “Financial Times”, secondo cui ufficiali sauditi e iraniani avrebbero avuto colloqui diretti a Baghdad, in Iraq, per la prima volta dall’interruzione delle relazioni diplomatiche Riad-Teheran nel 2016. “Abbiamo visto questi rapporti sulla stampa. In questi articoli sono state riportate dichiarazioni contraddittorie”, ha detto Khatibzadeh, che tuttavia secondo i media iraniani non ha negato espressamente che i colloqui abbiano avuto luogo. “La Repubblica islamica dell’Iran ha sempre accolto con favore il dialogo con il Regno saudita e lo considera nell’interesse dei due Paesi, oltre che della pace regionale e della stabilità”, ha proseguito, aggiungendo che “l’Iran continuerà a pensarla così”. (segue) (Res)