Iran: portavoce Esteri, Teheran “accoglie con favore" dialogo con Arabia Saudita (2)

- Secondo quanto ha riferito ieri il “Financial Times”, citando “tre ufficiali” informati, Arabia Saudita e e Iran avrebbero avuto di recente a Baghdad, capitale dell’Iraq, colloqui diretti per tentare di appianare le divergenze tra i due Paesi, a cinque anni dall’interruzione delle relazioni diplomatiche tra Riad e Teheran. Fonti saudite di alto livello hanno negato che le discussioni abbiano avuto luogo, mentre il governo di Baghdad non ha ancora commentato la notizia. Se dovessero essere confermati, i negoziati sarebbero le prime discussioni politiche di rilievo dal 2016, e giungerebbero in un momento in cui il presidente Usa Joe Biden cerca di ripristinare l’accordo sul nucleare (Jcpoa) siglato proprio in quell'anno. L’Arabia Saudita, da parte sua, starebbe cercando di concludere la guerra condotta in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi, sostenuti da Teheran, che di recente hanno intensificato gli attacchi oltre confine, lanciando missili balistici e droni esplosivi contro strutture civili e petrolifere saudite. Il primo round di colloqui avrebbe avuto luogo il 9 aprile, a Baghdad, e secondo le fonti un ulteriore incontro dovrebbe svolgersi la prossima settimana. (segue) (Res)