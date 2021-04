Repubblica Ceca: Borrell, diplomatici russi erano spie, Ue solidale con Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diplomatici russi espulsi dalla Repubblica Ceca sono stati identificati come agenti dei servizi militari russi. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio informale Affari esteri dell'Ue. "I diplomatici russi espulsi dalla Repubblica Ceca sono stati identificati dall'intelligence ceca come agenti dei servizi militari russi. L'Ue è unita e solidale con la Repubblica Ceca", ha detto. "Non c'è stata una richiesta dell'espulsione dei diplomatici russi dai Paesi Ue e al momento non c'è alcuna mossa per quanto riguarda un aumento delle sanzioni verso la Russia", ha aggiunto (Beb)