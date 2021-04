Albania: attacco con un coltello in una moschea a Tirana, 5 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha attaccato con un coltello alcune persone all'interno della moschea Dine Hoxha di Tirana. La polizia, arrivata sulla scena del crimine, ha fermato un 34enne di Burrel che si trova ora agli arresti. "Circa alle 14:30 di questo pomeriggio, in via Kavaja, un cittadino è entrato nella struttura di una moschea e, in circostanze poco chiare, ha attaccato altre cinque cittadini con un coltello", si legge in una nota della polizia albanese, secondo cui grazie alla reazione "professionale e immediata" delle forze di sicurezza l'assalitore "è stato neutralizzato". Il sospettato si chiama Rudolf Nikolli ed è stato portato dalla Direzione locale della polizia di Tirana per ulteriori indagini. Le persone ferite sono attualmente in ospedale in condizioni stabili. (Alt)