Speciale infrastrutture: Giovannini, presto conclusioni commissione su Ponte Stretto, poi dibattito pubblico

- La realizzazione dell’alta velocità e alta capacità da Salerno a Reggio Calabria e poi in Sicilia contribuirebbe a completare quel corridoio europeo che immaginavamo tempo fa: per quanto riguarda l’attraversamento dello Stretto di Messina, presenterò presto le conclusioni della commissione istituita dalla ministra De Micheli per analizzare le diverse opzioni. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante una conferenza stampa. “Ci sarà un dibattito pubblico su un tema così importante, ma voglio anche sottolineare che nelle raccomandazioni del Parlamento al governo per la preparazione del Pnrr è incluso un investimento per migliorare l’attraversamento dinamico dello Stretto”, ha detto. (Ems)