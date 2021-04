Speciale infrastrutture: Astorre-Tolli (Pd), sblocco opere risultato fondamentale per Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sblocco delle opere pubbliche, da parte del governo, è una grande notizia ed un risultato molto importante per l'Italia e per la nostra regione. Finalmente, infatti, con 10 miliardi di investimenti, potremo dare il via ad interventi fondamentali per Roma e per il Lazio". Lo dicono, in una nota congiunta, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Marco Tolli, responsabile politiche del territorio del Pd Lazio. "Avremo ora la possibilità di completare la Orte-Civitavecchia e la Cisterna-Valmontone - proseguono Astorre e Tolli - potenziando, anche, la linea ferroviaria della nostra regione, compresa la Capitale. Negli interventi previsti, infatti, potremo finalmente investire sulla Metro C di Roma e sull'intero anello ferroviario. Queste sono le notizie che ci fanno ben sperare sulla ripartenza del nostro Paese. Oggi, intanto, abbiamo raggiunto un grande traguardo", concludono. (Com)