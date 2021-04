Serbia: avviate consultazioni tra forze politiche su condizioni elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Parlamento europeo e quelli dei gruppi parlamentari nel Parlamento serbo hanno avviato delle consultazioni online sul miglioramento delle condizioni elettorali in Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gli eurodeputati Tanja Fajon e Vladimir Bilcik hanno avviato i colloqui con i parlamentari del Partito progressista serbo (Sns) Aleksandar Martinovic e Sandra Bozic. A seguire sono stati ascoltati i deputati del Partito socialista serbo (Sps) Djordje Milicevic e Zarko Obradovic. Il gruppo parlamentare di Spas, la terza forza politica emersa dalle ultime elezioni, aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato a dei colloqui "mediati da stranieri". Lo stesso parere è stato espresso dal Movimento socialista di Aleksandar Vulin. "I rappresentanti del Parlamento europeo hanno richiesto una fase preparatoria. Ho chiesto che il dialogo iniziasse immediatamente, ma loro hanno deciso di effettuare una fase preparatoria in aprile e maggio. Da oggi fino al 22 aprile gli eurodeputati terranno consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari", ha detto il presidente del Parlamento serbo Ivica Dacic. (segue) (Seb)