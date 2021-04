Serbia: avviate consultazioni tra forze politiche su condizioni elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del colloquio McAllister, Bilcik e Fajon hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui hanno reso noto di aver avuto un incontro costruttivo con Dacic. "Crediamo fermamente che il processo di dialogo tra i partiti facilitato dal Parlamento europeo sia nel migliore interesse della Serbia ed è un elemento importante negli sforzi del Paese per rafforzare ulteriormente la democrazia e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo elettorale", hanno affermato i tre rappresentanti europei. Il ruolo del Parlamento europeo, hanno poi aggiunto, non è quello di portare soluzioni già pronte, ma di facilitare un dialogo in cui i partiti politici possano concordare su questioni rilevanti e temi di interesse comune. Lo scorso 25 febbraio Dacic ha ribadito che è necessario definire i formati con cui si terranno i colloqui e stabilire chi saranno i partecipanti. Dacic ha infine commentato il rapporto sulla Serbia approvato il 24 febbraio dalla commissione Esteri del Parlamento europeo. "Siamo pronti a considerare ogni rapporto che arriva da Bruxelles e portare le nostre valutazioni al riguardo", ha detto Dacic. (segue) (Seb)