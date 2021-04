Serbia: avviate consultazioni tra forze politiche su condizioni elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve lavorare "con le parole e con i fatti" per adempiere agli obblighi del suo percorso di adesione all'Unione europea, stando a quanto raccomanda l'ultimo rapporto sullo stato di avanzamento del Paese balcanico verso l'integrazione Ue. Le autorità serbe sono invitate a lavorare "con le parole e con i fatti" per adempiere agli obblighi in vista dell'adesione all'Ue, secondo quanto contiene la relazione. I deputati hanno chiesto all'Unione di "portare più dinamismo" nei negoziati di adesione con la Serbia, di applicare rapidamente la nuova metodologia di allargamento e di presentare degli incentivi concreti di interesse per i cittadini serbi. Uno degli emendamenti adottati invita la Serbia a ottenere "risultati convincenti nel settore giudiziario, libertà di espressione, lotta alla corruzione, soprattutto quando si tratta di casi per i quali vi è un alto livello di interesse pubblico, compresi i casi di Krusik, Jovanjica e Telekom Srbija ". Il testo accoglie con favore i cambiamenti nel lavoro del Parlamento "in conformità con le procedure", ma sottolinea che il vocabolario aggressivo, le intimidazioni e le accuse contro oppositori politici e rappresentanti dei media alle sedute dell'Assemblea nazionale sono una violazione della pratica democratica che dovrebbe essere " sanzionata secondo le regole ". Il rapporto evidenzia inoltre le preoccupazioni per il "punteggio più debole" della Serbia nell'allineamento con la politica estera dell'Ue rispetto ad altri Paesi della regione, nonché le preoccupazioni per "la crescente influenza della Cina". (Seb)