- Sulla Superlega, "sono contrario". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. "È evidente che serva un cambiamento, ma non in questi modi e in questi termini. Va messo un tetto anche agli stipendi dell'impiego privato del gioco del pallone", ha aggiunto. (Rin)