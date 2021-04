Etiopia: attacchi nella regione degli Amhara, ucciso un numero imprecisato di militari e civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero imprecisato di militari e civili, compresi bambini e donne, sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in attacchi "gravi e orribili" avvenuti nella zona di Shewa Nord, nello Stato regionale degli Amhara, in Etiopia. Lo ha dichiarato il portavoce dell'amministrazione locale, Gizachew Muluneh, precisando che l'attacco ha provocato migliaia di sfollati che si sono rifugiati nelle scuole delle città vicine della regione. Il capo della sicurezza locale, Abera Mekonnen, ha dichiarato alla "Bbc" che gli attacchi - iniziati giovedì sera e proseguiti nel fine settimana - sono avvenuti in cinque distretti della zona, a circa 250 chilometri dalla capitale Addis Abeba, e ha accusato i ribelli dell'Esercito di liberazione oromo (Ola) e "altri seguaci" di essere i responsabili degli attacchi. Mekonnen ha quindi accusato i combattenti, ben armati di artiglieria pesante, di aver "incendiato case e ucciso persone, lamentando il fatto che gli attacchi sono "fuori dal controllo" delle forze di sicurezza federali schierate nell'area durante i precedenti attacchi di marzo, nei quali morirono più di 300 persone. Ieri il ministero della Difesa dell'Etiopia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la zona speciale di Shewa Nord, Wollo Sud e Oromo nella regione degli Amhara sarebbe sotto il suo comando. L'Etiopia dovrebbe tenere le elezioni parlamentari - già rinviate di un anno a causa della pandemia di Covid - a giugno ma si teme che le violenze in Amhara e in altre regioni, unite alle disastrose conseguenze umanitarie provocate dal conglitto nella regione del Tigrè, possano determinare un ulteriore rinvio. (Res)