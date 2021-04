Autostrade: su A1 riaperto tratto Firenze sud-Valdarno in direzione Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato riaperto poco dopo le 14:30 sull'autostrada A1 Milano – Napoli il tratto compreso tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, chiuso per una manifestazione al km 323 in prossimità dell'Area di Servizio "Arno ovest". Lo comunica Autostrade. Al momento si registrano 4 km di coda in direzione Firenze, in corrispondenza del casello di Valdarno, verso Firenze e di 4 km, all'altezza dell'Area di Servizio Arno ovest, sempre verso Firenze. (Com)