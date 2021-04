Georgia: Sogno georgiano pronto a firmare il documento presidente Consiglio Ue Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Sogno georgiano è pronto a firmare il documento aggiornato presentato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per risolvere la crisi politica in corso nel Paese caucasico. Lo ha dichiarato il partito in merito alla proposta di elezioni anticipate, avanzata nel documento, secondo cui se il Sogno georgiano ottenesse meno del 43 per cento di voti alle prossime elezioni amministrative, previste in autunno. "Anche se il principio del 40 per cento di fiducia nelle elezioni è stato concordato in presenza dei nostri partner internazionali nell'accordo dell'8 marzo, e anche se altre percentuali non hanno alcuna base logica o giuridica, oggi abbiamo acconsentito in una dichiarazione pubblica del partito ad aumentare il limite dal 40 al 43 per cento. Il Sogno georgiano è pronto a firmare un accordo con questa cifra", si legge nella dichiarazione.(Rum)