Commercio: Confartigianato, a Roma più di 2000 laboratori artigiani senza spazi esterni

- A Roma sono più di 2000 laboratori artigiani senza spazi esterni. "La riapertura prevista solo con tavoli all'aperto costringerà almeno il 35 per cento delle imprese della ristorazione artigiana della Capitale a limitare ancora l'attività, visto che non dispongono di spazi esterni. Dato che si guarda al primo giugno per la ripartenza del servizio anche all'interno dei locali, le perdite del mese di maggio supereranno i 13 milioni di euro per il settore, che nel territorio di Roma Capitale conta quasi 6.500 attività, con 19.000 addetti e più di 700 milioni di ricchezza prodotta in un anno". Lo dichiara in una nota Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma. "E' un'evidente disparità di trattamento e, soprattutto, un ulteriore danno per le imprese. Chiediamo al Comune procedimenti semplificati per rendere disponibili tutte le aree esterne idonee e di portare dal 30 per cento al 50 per cento della superficie interna del locale, anche per i locali del centro, il parametro per determinare il numero dei tavoli esterni - continua la nota di Confartigianato -. Inoltre, dando per scontato che si continui a non pagare l'occupazione di suolo pubblico e che in fascia gialla si potrà servire al banco, si potrebbe pensare alla pedonalizzazione di alcune strade, soprattutto in centro storico, e di far slittare alle 23 il coprifuoco per consentire il doppio turno".(Com)