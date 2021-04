Speciale scuola: Lega, urgente intervento in area verde scuola infanzia Villa Lazzaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato una interrogazione al Consiglio del Municipio VII affinché si mettano in atto tutti i provvedimenti necessari a mettere in sicurezza l'area verde della scuola dell'infanzia Villa Lazzaroni". Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni consigliere Lega Municipio VII e dirigente Lega Roma. "La situazione segnalata dai genitori è alquanto allarmante, pavimentazione ammalorata, giochi fatiscenti e mancanza di bonifica. Alcune sezioni non possono avere la piena fruibilità degli spazi verdi pertanto i bambini che già vivono una realtà di isolamento domestico dovuta ad un anno di pandemia, si ritrovano a non poter usufruire neanche degli spazi verdi scolastici perché inagibili e pericolosi - continua la nota degli esponenti della Lega -. E' necessario lavorare per una costante manutenzione delle aree di pertinenza delle scuole, a maggior ragione trattandosi di bambini in una fascia di età nella quale l'apprendimento passa principalmente attraverso il gioco all'aperto. I genitori della scuola hanno anche dato piena disponibilità ad un loro intervento manutentivo, quindi in carico al Municipio resterebbe solo un piccolo investimento, la comunità cittadina si è mossa, noi ci siamo mossi, speriamo che anche gli amministratori pentastellati comprendano la necessità di agire bene e in tempi brevi". (Com)