- Con "fiducia e prudenza" si va verso la riapertura delle attività sospese per la pandemia. "Ottima notizia la ripresa della scuola in presenza. Le aule non sono il luogo dove ragazze e ragazzi ricevano informazioni, ma il posto dove diventano cittadini". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Graziano Delrio. (Rin)