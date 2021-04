Speciale scuola: Raggi, dal 20 al via progetto su 17 scuole, pedonalizzati tratti strada ingresso istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi scrive: "Per moltissime famiglie romane accompagnare i figli a scuola diventa spesso un percorso a ostacoli, nel traffico, tra auto ferme in doppia fila o parcheggiate in modo irregolare di fronte agli istituti". "Abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa importante per la sicurezza stradale - spiega - il progetto partirà il prossimo 20 aprile e riguarderà almeno 17 scuole di Roma. I tratti di strada davanti all'ingresso di questi istituti saranno resi pedonali, almeno una volta a settimana, durante l’orario di entrata e uscita degli studenti. Vogliamo favorire così una mobilità sempre più attiva e sostenibile, liberando queste aree dallo smog e dal traffico. Abbiamo programmato gli interventi in accordo con la Polizia locale di Roma Capitale e li abbiamo condivisi con i dirigenti scolastici e i Municipi. Facciamo così un altro passo in avanti per rendere più sicura e accessibile la nostra città", conclude. (Rer)