Lombardia: Sertori, al via recupero primo lotto viabilità storica e valorizzazione identitaria comunità transorobiche

- La giunta regionale, su proposta dell'assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, per il recupero del primo lotto della viabilità storica e la valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche. Inoltre, ha disposto l'utilizzo di risorse del fondo regionale per la ripresa economica destinato agli enti locali, per le annualità 2021-2023. "Regione - spiega Massimo Sertori - si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione di questo intervento fino ad un importo massimo di 3.120.000 euro. Attraverso queste importanti risorse miriamo a favorire lo sviluppo infrastrutturale per rilanciare il sistema economico locale, grazie anche alla riqualificazione degli itinerari del Legnoncino, del Legnone, dello Stavello e del Trona. E lo facciamo sviluppando le qualità dei luoghi e mettendo a sistema le offerte dei singoli territori interessati". "Questa opera - continua Sertori - andrà ad intercettare turisti e visitatori, permettendo una migliore fruizione dei luoghi anche attraverso servizi innovativi rivolti a coloro che transiteranno lungo l'itinerario, intercettando l'offerta turistica già presente nei singoli paesi, ma anche ponendo al centro dell'esperienza la storia del territorio, le peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali che hanno costruito un'identità condivisa e che proprio attraverso questa progettualità vengono salvaguardate e valorizzate". "Il recupero di questi quattro itinerari - aggiunge Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi - si inserisce in un più ampio quadro di rilancio dell'intera area che punta ad aumentarne l'attrattività sia a livello nazionale sia internazionale. Questo anche in vista dell'appuntamento a Cinque cerchi con Milano-Cortina. I Giochi invernali promettono di rivelarsi un catalizzatore formidabile per l'immagine nel mondo della Lombardia, per questo è importante arrivare all'evento olimpico con un'offerta turistico-culturale variegata che esalti le diversità della nostra splendida regione". (segue) (Com)