Lombardia: Sertori, al via recupero primo lotto viabilità storica e valorizzazione identitaria comunità transorobiche (2)

- "Questa misura - aggiunge Rossi - permetterà di ampliare il pacchetto di soluzioni a 360 gradi che vanno oltre gli sport della neve e la stagionalità della manifestazione olimpica. Gli itinerari del Legnoncino, del Legnone, dello Stavello e del Trona, con i loro splendidi panorami e le divagazioni storico-culturali che offrono rappresentano, infatti, un originale elemento di appeal nei confronti dei tanti turisti amanti delle esperienze all'aria aperta e delle bellezze paesaggistico-culturali che potranno essere stimolati a una vacanza lombarda dal richiamo dei Giochi. In quest'ottica la scoperta del Museo della Guerra Bianca di Colico - Forte Montecchio, delle tante aree militari come quella del Monte Legnoncino o del Monte Rotondo ma anche delle zone storico-mineraria della Valvarrone e della Valgerola rappresentano un elemento di appeal in più". L'intervento di 'Recupero viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche', interessa il 'Lotto 1' del progetto 'Transorobiche Occidentali'. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di settembre del 2023. La struttura del progetto si sviluppa lungo quattro itinerari rivolti a collegare il versante settentrionale e meridionale delle Orobie: Transorobica Occidentale 1: Legnoncino; Transorobica Occidentale 2: Legnone; Transorobica Occidentale 3: Stavello e Transorobica Occidentale 4: Trona. Ogni itinerario presenta oltre all'asse principale, una serie di collegamenti e itinerari secondari che permettono di connettere tra loro i singoli percorsi e di raggiungere elementi tematici di pregio lungo il percorso. In questo quadro, per consentire un moderno utilizzo del tracciato e degli spazi pubblici, è necessaria l'introduzione di innovazioni tecnologiche che favoriscano la conoscenza del territorio. Gli interventi edili e forestali sono fondamentali per la messa in sicurezza e l'adattamento viario dei collegamenti. Verrà utilizzata la viabilità esistente preferendo, inoltre, i percorsi storici e le mulattiere militari della Grande Guerra al fine di un loro recupero storico/culturale. Le vie principali saranno connesse alle arterie secondarie e di connessione con i punti tematici, così da favorire l'accesso agli alpeggi, alle strutture ricettive, alle aree storico minerarie e militari. (Com)