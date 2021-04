Milano: dal 21 aprile torna Stem in the City, 155 eventi gratuiti quest’anno a tema sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni e 155 eventi gratuiti: è questo il programma offerto dalla Maratona di Stem in the City 2021, in programma dal 21 al 23 aprile. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di promuovere l'accesso ai percorsi di studio e alle professioni tecnico-scientifiche, giunge quest'anno alla sua quinta edizione. Un percorso iniziato nel 2017 con eventi diffusi in tutto il territorio metropolitano e che lo scorso anno, in seguito all'emergenza sanitaria, è diventato digitale. L'edizione di quest'anno, dal titolo "Naturalmente Stem. Per un futuro sostenibile e digitale", pone l'accento su due tematiche centrali per la società: da un lato la rivoluzione digitale che sta investendo tutti i settori produttivi e tutti gli ambiti della nostra vita e dall'altro l'ambiente che siamo chiamati a proteggere per garantire il benessere nostro e delle generazioni future. In questo contesto si inserisce la collaborazione con l'Università Milano-Bicocca con “Il Bosco delle Stem”, un laboratorio per la formazione di nuovi scienziati e scienziate: per ogni classe che parteciperà a un evento della manifestazione sarà piantato un albero che favorirà lo sviluppo dell'area verde del bosco. (segue) (Com)