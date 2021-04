Milano: dal 21 aprile torna Stem in the City, 155 eventi gratuiti quest’anno a tema sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa e siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, nonostante i forti cambiamenti che la nostra società ha vissuto nell'ultimo anno. Grazie alle sinergie con il nostro ecosistema di partner - ha affermato Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e ai Servici civici del Comune di Milano - siamo riusciti a coinvolgere moltissime scuole di Milano e Città Metropolitana e nel resto d'Italia. I 155 eventi della Maratona e tutti gli appuntamenti del mese delle Stem sono la testimonianza di come le nuove tecnologie digitali siano considerate fattori positivi e abilitanti per una società inclusiva e senza stereotipi. La sfida più importante di questo tempo è la sostenibilità: per raggiungere l'obiettivo di una società che si prende davvero cura dell'ambiente che la circonda abbiamo bisogno di giovani generazioni di scienziati e scienziate e del contributo fondamentale dell'innovazione". Momento centrale della Maratona delle Stem è la Celebration conference, in diretta online sul sito di Stem in the City il 22 aprile. (segue) (Com)