Milano: dal 21 aprile torna Stem in the City, 155 eventi gratuiti quest’anno a tema sostenibilità (3)

- I numerosi appuntamenti in programma quest’anno si rivolgono sia al mondo della scuola che ai genitori e alla cittadinanza. Tre i filoni tematici per distinguere le attività formative: Stem & Digital, Sostenibilità e People. Per i più piccoli sono previsti incontri per conoscere le storie di grandi scienziate e laboratori per scoprire, divertendosi, il lato creativo della tecnologia. Alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado potranno approfondire l'importanza della sostenibilità in ambito imprenditoriale e nella quotidianità e assistere a talk sulle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale. Gli studenti e le studentesse più grandi avranno invece l'opportunità di partecipare a incontri sull'importanza delle soft skills, ascoltare le testimonianze di professioniste Stem e anche mettersi alla prova in laboratori di coding e robotica. Sono poi diversi gli appuntamenti per genitori, educatori e insegnanti su come aiutare ragazzi e ragazze ad avvicinarsi ai percorsi Stem. Non mancano infine eventi aperti a tutti per approfondire il futuro del lavoro, il ruolo della tecnologia per migliorare la nostra salute e le innovazioni destinate a cambiare le nostre vite nei prossimi anni. (Com)