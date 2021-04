Italia viva: Bellanova, mai con populisti e sovranisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi al governo c'è Mario Draghi, è proprio perché abbiamo detto un no definitivo a sovranisti e populisti, lavorando per un governo che fosse marcatamente riformista. Come d'altronde sempre abbiamo fatto - ha precisato -. Ci accusano da anni di essere di destra, ma sono i fatti che parlano: il governo Renzi ha lasciato un paese migliore, in crescita, con più lavoro e più diritti. Dal Jobs Act alla legge sulle unioni civili, dal dopo di noi alla legge contro il caporalato. Riforme necessarie che nessuno a sinistra era mai riuscito a portare a casa. Lo abbiamo fatto noi. E lo abbiamo fatto con il Pd. Ecco perché ritengo ingiuste le parole di Rossi". (Rin)