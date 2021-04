© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vaccini, "se verranno messi in sicurezza prima dell'estate gli over 65, il grosso del lavoro è fatto". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Il leader della Lega è intervenuto anche sul ministro della Salute: "Non ce l'ho con Speranza". E lo ha esortato infine "a lavorare nell'interesse collettivo". (Rin)