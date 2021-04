Calcio: De Vito (M5s), no a Superlega, idea contraria a spirito solidale che serve ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente, da cittadino e da tifoso, esprimo tutta la mia contrarietà per questo progetto di Superlega tra i top club europei". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina ed esponente del M5s, Marcello De Vito. "Un progetto cinico e contrario allo spirito solidale che dovrebbe contraddistinguere, ancor più in questa fase, le scelte dei club italiani ed europei - scrive De Vito - anche dei cosiddetti top. Nell'accogliere pienamente lo spirito dell'appello lanciato quest'oggi dalla Figc, posso solo auspicare che ben presto anche Roma Capitale, magari con un atto di Assemblea, possa prendere una forte posizione di netta contrarietà rispetto a questa iniziativa". (Rer)