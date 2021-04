Recovery: Carfagna, al Sud 40 per cento netto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sud è destinato il 40 per cento delle risorse del Recovery plan. Lo ha scritto su Facebook Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Alla vigilia della presentazione del Pnrr italiano torno sul Capitolo Sud in nome di due principi: la trasparenza che dobbiamo a venti milioni di meridionali e la necessità di un nuovo approccio politico e culturale alla ricostruzione del Mezzogiorno - ha spiegato -. Trasparenza, innanzitutto, contro la disinformazione e le fake news che avvelenano il dibattito sulla quantità dei fondi destinati al Sud. Non è vero che al 40 per cento della dotazione si arriva mettendo insieme il budget del Pnrr e il budget del programma React-Eu: il programma React-Eu è stato da me consegnato una settimana fa a Bruxelles, è una linea di finanziamento separata e su 13,5 miliardi complessivi ben 8,5 sono stati destinati al Meridione. Non è vero che il Pnrr ha assorbito i soldi del Fondo Sviluppo e Coesione: come ha definitivamente chiarito il Def, il Fondo si limita a fornire un’anticipazione e sarà reintegrato man mano che arriveranno i finanziamenti da Bruxelles. Chiunque usi queste argomentazioni per costruire una critica al governo o è disinformato o è in malafede". (segue) (com)