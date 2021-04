Recovery: Carfagna, al Sud 40 per cento netto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo punto, il nuovo approccio che ci serve. Il benaltrismo – quella voce che dice ‘servirebbe ben altro’– è sempre stato il mito incapacitante di un certo meridionalismo, nonché l’alibi con cui più generazioni politiche hanno giustificato le loro inefficienze. Possiamo continuare a coltivarlo, oppure aprire una stagione più costruttiva - ha proseguito Carfagna -. La contestazione dei criteri di riparto territoriale del Pnrr ha un suo fondamento ‘teorico’ ma scarsa ricaduta pratica. E’ vero che un anno fa, quando l’Europa varò l’operazione del Next Generation Eu, la suddivisione dei fondi tra gli Stati fu decisa in base a un algoritmo che valorizzava i dati del Pil, del numero degli abitanti e della disoccupazione. E’ vero che quel principio, se fosse stato adottato a livello nazionale per dividere i fondi tra Nord e Sud, avrebbe premiato il Sud con una quota superiore al 60 per cento. Ma questo non è successo. L’esecutivo dell’epoca ha scartato l’idea e ha costruito diversamente l’impalcatura del Recovery Plan sulla quale tutti noi, successivamente, abbiamo dovuto lavorare. I doveri che abbiamo in questo momento nei confronti di un Mezzogiorno stremato sono trasparenza e concretezza, come ho già detto, ma anche una corretta rappresentazione delle opportunità che si aprono dopo questa lunghissima crisi: queste opportunità esistono e sono senza precedenti, per quantità e qualità, come presto sarà evidente con la presentazione formale del Pnrr. Il solo fatto di aver costruito in otto settimane una quota Sud pari al 40 per cento; di aver qualificato trasversalmente alle missioni del Pnrr un Capitolo Sud che non esisteva; di aver rispettato le scadenze europee, e quindi di poter beneficiare delle anticipazioni, è una ‘missione compiuta’ che fino a due mesi fa nessuno poteva dare per scontata". (com)