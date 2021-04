© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato in una dichiarazione ai telegiornali che "in piena continuità con il governo precedente si prosegue con i provvedimenti illogici e incoerenti: l'economia è in ginocchio, gli impegni sui vaccini vengono disattesi, vengono compresse le libertà costituzionali. Fratelli d'Italia chiede una svolta radicale". (Rin)