Edilizia: Nanni (Azione), a Roma percorso a ostacoli per superbonus

- "In questi giorni si moltiplicano segnalazioni da parte di cittadini che vorrebbero effettuare interventi migliorativi nelle proprie abitazioni utilizzando il bonus 110 per cento, ma non riescono a completare le pratiche per le mancate risposte da parte degli uffici del Comune di Roma". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, responsabile romano di Azione, il partito di Carlo Calenda. "Per completare le pratiche per l'ottenimento del superbonus, è necessario presentare al Comune di Roma anche copia della concessione edilizia. Peccato che la concessione edilizia venga rilasciata proprio dall'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma, dove oggi giacciono ancora oltre 180mila pratiche accumulate negli anni.Un impasse burocratico surreale. Ci auguriamo - aggiunge Nanni - che il Comune di Roma intervenga al più presto istituendo una commissione che nel più breve tempo possibile valuti le richieste, dando così la possibilità ai cittadini romani di usufruire delle agevolazioni previste per poter rendere le proprie case più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico". (Com)