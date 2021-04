© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Pd Monica Cirinnà su Twitter esprime la sua solidarietà a Nina Verdelli, bersaglio di attacchi misogini e sessisti per aver sostenuto il disegno di legge Zan" contro l'omofobia. "Proprio per combattere tutto questo il ddl ha esteso le tutele a sesso e genere, non scordiamolo mai - scrive la senatrice -. E approviamolo al più presto, è sempre più urgente". (Rin)